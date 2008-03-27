New Web sites in financial top 100 in December 2007

|December 2007
|Rank January 2008
|Rank Website
|Domain
|120
|35
|Centennial Credit Card
|www.centennialapplication.com
|112
|65
|Centennial Gold MasterCard
|www.centennialgoldcard.com
|184
|87
|Americas Banker Direct
|www.americasbankerdirect.com
|124
|89
|TransUnion - Credit Report
|annualcreditreport.transunion.com
|107
|97
|ArcaMax
|www.arcamax.com
|101
|98
|It’s Me 247
|www.itsme247.com
|Source: Hitwise
Security
After Oracle WebLogic miner attack, critical Apache Solr bug is now targeted
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